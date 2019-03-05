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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

05 Mart 2019 Salı 15:59
Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir

Kasımpaşa bugün coşkusuyla heyecanıyla bir başka, burasın benim İstanbul sevgimin kök saldığı, aşka dönüştüğü yer. 1994'te İBB Başkanlığını sizlerin gayreti ve desteği sayesinde aldık. Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir. İzmir Körfezi şu and bataklıktan geçilmiyor, Haliç'in hali o zaman neyse şu anda körfezin hali de o.

CHP döneminde gazeteler maske dağıtıyordu

Çöplüğün patladığı zaman Ümraniye'yi CHP yönetiyordu. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP bunun hesabını verdi mi? İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutta olduğu bir dönem vardı. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinin reçetesi doğal gazdı biz de bunu başardık. Biz hatları döşedik ve Melen'den suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüp geçit yaptık. Haliç'te şu anda insanlar balık tutuyor

Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:59
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Kasımpaşa

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