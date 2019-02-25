Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen mitingde halka sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Tokat'a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Tokatlılar olarak her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız. Kara kara kazanlar, sarı kağıt yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Tıpkı bu Tokat türküsünde olduğu gibi tam 17 yıldır kimseyi aramıza sokmadınız. Aşkınız için, vefanız için desteğiniz, hayır dualarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran'da bu davaya ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var 31 Mart'ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz. Suriye'deki oyunu, ekonomideki oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz. Geleceğimiz için daha aydınlık daha müreffeh yarınlar için 31 Mart'ta bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyoruz.

Ayrıntılar gelecek...