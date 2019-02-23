Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş'taki mitinginde halka sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Maraş’ın istiklali demek Türkiye’nin istiklali demektir. Kahramanmaraş 31 Mart’ta da yine milli iradeden yana olacaktır.

Biz Kahramanmaraş’ı gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Kahramanmaraş’a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Birkaç yıl içinde Kahramanmaraş’ta 1902 kişi kapasiteli yurt binalarını açıyoruz. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk.

Bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçelerimizin proje çalışmaları devam ediyor. 13’ü hastanelerden oluşan toplam 86 tesisi Kahramanmaraş’a kazandırdık.

Ayrıntılar gelecek...