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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:02
Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Beni bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Altındağ demokrasinin de kalesi olmuştur. Altındağ sadece tarih ve kültürün değil TBMM'ye ev sahipliği yapmasıyla da aynı zamanda milli iradenin de merkezidir. 2014'te Altındağ hizmet siyasetini seçti. Eski Türkiye heveslilerinin özelikle saldırdığı 2009'da Altındağ yüzde 57,3 ile 'milli irade' dedi. 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha bize, partimize rekor düzeyde oy oranlarıyla sahip çıktı. 16 Nisan halk oylamasında Altındağ yüzde 63,3 ile kalıcı istikrar dedi, büyük ve güçlü Türkiye dedi. Şu ana kadar girdiğimiz 14 seçimde de Altındağ bize destek verdi. Vesayete karşı durdu. Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara'nın gelişmesine katkıda bulunmadınız. Aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senesinde, eğitimde, sağlıkta, ekonomide yazdığı destanlarda pay sahibi olmuştur. Rabbim kardeşliğimizi muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarılarımıza bir yenisi ekleyeceğiz. 31 Mart'ta Altındağ'dan yine rekor bekliyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:02
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ercanercan7 dk önce
    4 Lü cete dedi... kim bunlar? Yoksa saadet de mi var bu cetede

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