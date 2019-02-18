Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerle hasret gidermekten çok memnunum. Burdurlu kardeşlerimi özlemişim, gördüğüm kadarı ile Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart'da AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşmaya hazır mısınız? Burdur 31 Mart'da Cumhur ittifakının yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Son 16 yılda Burdur'a 9 kat trilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 adet yeni derslik ilan ettik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni şehrimize biz kazandırdık. Bin 900 kişi kapasiteli yurt açıyoruz. Devlet hastanesi yanında Burdur Millet Bahçesi'ni yapıyoruz.

Buradan çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü'nü Çevre Koruma Bölgesi ilan ediyoruz, çevresine de 3 bin metrekarelik Millet Bahçesi oluşturuyoruz.

Ayrıntılar gelecek...