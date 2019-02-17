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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyon Mitingi'nde halka hitap ediyor.

17 Şubat 2019 Pazar 14:42
Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar mitinginde halka sesleniyor. 

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Afyon kararını vermiş. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız biz de sizlerin huzuru için koşturuyoruz.
Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin. Millete efendilik olmaz. Millete hizmetkarlık olur. Biz milletimizin efendisi değil, biz milletimizin hizmetkarıyız. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana Kandil'deki o terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz taş üste taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri hayalleriyle kavuştu. Önümüzde yeni bir imtihan yeni bir seçim var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. Türkiye, istikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Vatanımız ve milletimiz adına çok önemli bir karar vereceksiniz. Dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferler çıkmak istiyorum. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor.

Afyon kararını vermiş. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız biz de sizlerin huzuru için koşturuyoruz.
Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin. Millete efendilik olmaz. Millete hizmetkarlık olur. Biz milletimizin efendisi değil, biz milletimizin hizmetkarıyız.

Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana Kandil'deki o terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz taş üste taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri hayalleriyle kavuşturmanın derdindeyiz. Biz yatırımlarımızla, projemelerimizle konuşuyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Afyonkarahisar mitingi

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