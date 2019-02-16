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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:46
Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'ndaki Edirne Mitinginde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Çok çalışarak Edirne ve ilçelerini artık, Fatih Sultan Mehmet'e layık olanların yönetmesi lazım. İstanbul'u fetheden o güzel kumandan o kutlu yürüyüşü nereden başlattı? Buradan başlattı. O yüzden Edirne başka... Bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edirne, bu milletin göz bebeğidir.

31 Mart'a hazır mıyız? İnanıyor muyuz? Öyleyse üstünüz. Yeni nesillere Edirne'de doğmak arzusu kazandırmak için çok çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde 'memleket işi gönül işi' diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zılletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en başarılı ve yayın şekilde uygulayan AK Parti olmuştur.

Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için havzada büyük dönüşümü başlattık. Bütün bu atık sular nereden geliyor? Oralardaki fabrikalardan geliyor. Senin bu belediyelerin niye müdahale etmedi? Bu bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. Ergene havzasında son teknolojiye sahip 13 biyolojik atık üretme tesisi inşa ettik. Bekleyemeyiz, çünkü CHP'ye kaldıysak yanmışız. Edirne'nin içme suyu problemini çözdük.

 

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:46
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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