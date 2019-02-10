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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

10 Şubat 2019 Pazar 16:36
Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'da İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Buradaki manzara hem İstanbul'un büyüklüğünü hem de AK Parti'nin gücünü göstermesi açısından çok önemli. Seçimlerde Türkiye genelinde 195 bin sandıktai İstanbul'da ise yaklaşık 31 bin sandıkta oy kullanılacak.  İstanbul'daki 10,5 milyon  seçmenin yaklaşık yüzde 21'i AK Parti üyesidir. 280 binin üzerinde sandık görevlimiz olacak. Seçim günü herkesten önce sandığa gelecekler. Sabah kimse gelmeden görevlilerimiz sandıkta olacak.

Ana kademe, kadın kolları, gençlik yeni üye kaydı yapmaya önem vermelidir.  Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak tüm seçmenleri partimize üye olmaya davet etmeliyiz.  İstanbul'un 959 mahallesinde 800 AK Parti irtibat noktaları kurduk. Bir gece ansızın arayabilirim. İstanbul'da bulunduğum günlerde çalışmaları yerinde görmek için her an bir irtibat noktasına gelebilirim. AK sandık adını verdiğimiz bir yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz.

Aydın'da Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Dün yaptığım miting en muhteşem olanıydı. Türkiye'de istisnasız tüm seçim sandıklarında sandık kurulu üyesi bulundurma hakkına sahip tek parti AK Parti'dir.

Belediyelerde yönetim tecrübesi kazanmış kadrolar AK Parti'dedir. Sandığı sağlam tutmazsak emeğimizin heba olmasını engelleyemeyiz. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz, ne de tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz. İsmi adalet ile başlayan bir partinin mensupları olarak bu mücadeleyi en başta sandıkta vereceğiz. Sandıkta hile CHP'nin siyaset tarzıdır.

"İllet ittifakına en güzel cevabı Cumhur İttifakı verecek"

Sandığa sıkı sahip çıkmak konusunda en çok size güveniyorum. 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı Cumhur İttifakı kurulmuştur. CHP'nin yanında Kandil'deki terör örgütünün desteklediği HDP, bir yanında adı İYİ olan bir parti var, Saadet Partisi var. Tankların korumasında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Bizim yanımızda millet var, Cumhur var. Ne yaparsanız yapın 31 Mart akşamı bu zillet ittifakına, bu illet ittifakına Cumhur İttifakı en güzel cevabı verecektir.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:36
  1. Aydın
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

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