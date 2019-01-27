Başkan Erdoğan Antalya'daki belediye başkan adaylarını açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir

"Antalya'daki felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Son günlerde yaşadığımız afetlerin ardından da Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. İlgili bakanlarım gerekli çalışmaları yaptı. İl tespitlere göre 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir.

Gereği neyse yerine getireceğiz

Gereği neyse bizler de yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan rüzgarlar, dev dalgalar gibi afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Bunlar için gereken önlemleri almak elimizdedir.

Gönül belediyeciliğinden yana kullanacak

Antalya tercihini AK Parti belediyeciliğinden kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir. İlçelerdeki, mahallelerdeki tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Antalyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu seçimlerde 31 Mart'ta zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum.

Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12.5 milyon oldu

Antalya gerçek bir dünya şehridir. Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın 4 bir yanından misafir ettiği turistlerle marka olan Antalya, tarım ürünleriyle de bir markadır. Antalya bizim de gururumuzdur. Antalya ev sahipliği yaptığı G20 gibi Expo gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahcup etmemiştir. Biz bu Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Nasıl bu şehrin denizi, kıyıları, bahçeleri, dağları eşsizse insanı da aynı şekilde benzersizdir. Biz Antalya'yı gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz.

Geceli gündüzlü çalışıyoruz

Biz Antalya'yı en ileri hizmetlere kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 16 yılda Antalya'ya 40 kat trilyon yatırım yaptık. Laf değil bu, icraat. 3 tane millet bahçesi projemiz bulunuyor. Antalya Kent Müzesi de ekim ayında tamamlanıyor. 11 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 1000 yataklı şehir hastanesini de kazandıracağız. 19 yol projemizin yapımı sürüyor.

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