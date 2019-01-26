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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gaziantep tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında çok büyük sorumluluk üstlendi. Yaklaşık iki hafta önce, Fırat Kalkanı harekatı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcımız Ahmet Turgay İmamgiller'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe çıkaracağız. Gaziantep'ten rekor oy oranı bekliyorum. Millet Bahçemize, Hasan Celal Güzel'in adını verdik. İkinci millet bahçesini eski stadyumun yerine yapıyoruz. 

Yerel ve yatay mimari ile inşa edeceğimiz 50 bin konutluk yeni bir şehri; tüm ticari kültürel alanlarıyla birlikte kuruyoruz. Bunu şimdi Türkiye'de şu anda sadece Gaziantep yaşıyor. Bu projenin ilk etabında halen 2795 konutun inşası ile yol çalışmaları devam ediyor. "

Amanos dağlarını tünelle geçeceğimiz, içinde viyadük ve tünellerin de olduğu Dörtyol Hassa yoluyla ilgili adımı inşallah bu yıl içinde atmaya başlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:56
  1. Gaziantep
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. yerel seçim

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