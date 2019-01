Son dakika! AK Parti'nin Kocaeli adayları açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı.

"Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum. Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Tüm seçimlerde olduğu gibi Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. AK Parti kadroları daha çok çalışacak ve inşallah tüm ilçelerimizde bir kez daha AK Parti’nin zafer sancağını salladıracaktır. Bu şehir emeğin fedekarlığın değerini çok iyi bulur.

Deden kurban olsun sana bir dur da… Ben de seni çok seviyorum… Ağlama yok ağlarsan beni de burada ağlatırsın…

"Talimat veriyorum, adreslerini bulup kayıt yaptıracaksınız"

Dün Ankara ve Trabzon’da söylemiştim 31 Mart seçimlerinde teşkilatlara çok önemli görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti seçmenlerinden 504 bininin burada kayıtlı olmadığını tespit ettik. Bu seçimde 1 milyon gencimiz de ilk defa oy kullanacak. 1,5 milyon kişi geçen seçimde ilçe değiştirdi içinde de 220 bin AK Parti üyesi var.

Tarih bize inşallah tarihimizdeki liderle birlikte yeni bir tarih yazdırmayı nasip etsin. Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında Selçuklu’nun Osmanlı’nın bir devamı niteliğindedir. Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde yer almayan seçmenlerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız.

Adres değiştirerek ilinize ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen temasa geçeceksiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da hoş geldin ziyaretine gideceksiniz. Bunları hakkıyla yaptığınız zaman AK Parti’nin önünde yepyeni bir dönem açılacaktır.

Kocaeli ticari ve beşeri zenginlikleri ile bu ülkenin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. O yüzden buradaki hizmetlerin bir farklılığı var. Kocaeli’nde kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Bu rakamla Kocaeli milli gelir sıralamasında Türkiye’de ikinci sırada…

24 katrilyon lira Kocaeli’ne yatırım yaptık. Kocaeli üniversitesini yeni yatırımlarla büyüttük. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri oldu.

İstanbul - İzmir otoyolunun en önemli ayağı nereden geçiyor? Kocaeli'nden geçiyor. Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje.

Bay Kemal diyor ki çiftçi yandı. Bay Kemal bak resmi rakam açıklıyorum. Kocaelili çiftçilerimize 348 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı. Bunu diyen de maliyeci, bunların maliyecileri de bir garip. Onların döneminde enflasyon ortalaması yüzde 70 bizim dönemimizde yüzde 9,5…

Kocaeli demek Türkiye demektir burada sıkıntı varsa Türkiye’nin her yerinde sıkıntı vardır aynı şekilde Kocaeli büyüyor gelişiyorsa Türkiye de büyüyor ve gelişiyor demektir. Ülkemizin üstündeki kara bulutlar toplamak isteyenlerin oyunları hiç bitmiyor. Aldığımız tedbirlerle saldırıyı bertaraf ettik. Açıklanan her veri yayınlanan her rakam ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor. Son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir.

Son ekonomik tuzak milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştı. Ya bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yapacağız. Bir üst lige çıkmakta kararlıyız. Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz. Bizi kar kışa sürüklemek isteyenler bugün kendileri buna maruz kaldı.

Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullananlar kendi ülkelerindeki kargaşaların üstesinden gelemiyor. Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacak ama o gün iş işten geçmiş olacak. 15 Temmuz destanı tüm hesapları alt üst eden bir dönüm noktasıdır. Bugün geleceğimize daha güvenle bakıyorsak verdiğimiz mücadele sayesindedir.

Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı bugün Suriye'de o terör koridoru kurulmuştu. Irak paramparça edilmişti. Filistin gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz. Görüştüğümüz dünyadan ve bölgemizden siyasetçiler ifade ediyorlar.

İşte AK Parti'nin Kocaeli ilçe adayları

Başiskele: Yasin Özlü

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Darıca: Muzaffer Bıyık

Derince: Zeki Aygün

Dilovası: Hamza Şair

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

İzmit: Azize Sibel Gönül

Kandıra: Adnan Turan

Karamürsel: İsmail Yıldırım

Kartepe: Muhammmet Mustafa Kocaman

Körfez: Şener Söğüt

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Tahir Büyükakın