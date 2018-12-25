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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

25 Aralık 2018 Salı 12:08

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bütçemizin verdiği imkanların en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz.

2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

Cumhur ittifakı ruhunu Genel Kurul’da da yaşatan tüm vekillere şükranlarımı sunuyorum. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum

2019 bütçe kanunu ile 2017 kesin hesap kanununun milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

2002’de faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43’üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86’sına karşılık geliyordu. Her 100 liralık verginin 86 lirasına faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal.

Şimdi bu oran yüzde 10’lar seviyesine geriledi.

Şayet faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etseydi önümüzdeki yıl 300 milyar liralık kaynağı eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım hizmetleri vermek için değil faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık

Ağustos’taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:08
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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