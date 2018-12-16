Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemize yönelik husumetlerin altındaki sebeplerden en başından gelenlerden biri İstanbul’dur. İstanbul’a ne kadar sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine o kadar katkı yaptığımızı biliyoruz. AK Parti döneminde hayata geçirdiğimiz projelerle, sadece İstanbul'u değil Türkiye’yi büyütüyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, bizden önce böyle bir şey var mıydı?

'Çöp dağlarını kaldırdık'

Bizden önce Marmara’nın üzerinde 2 köprü vardı. 3.’sünü yaptık. Onlar konuşur biz yaparız. Farkımız bu. Bu şehirde üretilen her değer, her zenginlik, faaliyet dalga dalga ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı etkiliyor. 1994 yılında bu şehri yönetme sorumluluğunu bu kardeşinize verdiniz. İstanbul’da yeni dönemi başlattık mı? Çöp dağlarını kaldırdık. İstanbul belediyesini CHP’den almıştık. Susuzluğu giderdik. Dağları delerek İstanbul’a su getirdik.

'İstanbul'u geliştireceğiz'

CHP çöp demektir, susuzluk, hava kirliliği, yasaklar ve yoksulluğun daniskası demektir. Gaz yağı kuyruklarını biliriz. Bunları bize CHP yaşattı. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. İstanbul’un yerini güçlendirmekle kalmayacağız. Kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar her alanda İstanbul’u geliştireceğiz. Çevrecilik bizim işimiz belediyecilik, hizmet bizim işimiz. Yatırım bedeli 55 trilyon lira olan millet bahçemizi resmen bugün hizmete açıyoruz.

'İçeride terörle mücadeleden rahatsız olanlar var'

Dün Zeytindalı operasyonunu yaptık mı, yaptık. Afrin operasyonunu yaptık mı? Sincar’ı yaptık mı, yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Açtıkları çukurları gömüyoruz, zira teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak. Mehmetçiğimizle, Özgür Suriye ordusuyla oradayız. Sınırlarımıza saldıranlarına bedelini ödetiyoruz. İçeride terörle mücadeleden rahatsız olanlar var.

Bay kemal. Bu teröristlerle el ele kola kola dolaşma. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuza olmaktan vazgeç dürüst ol. Bu millette seni bir şey zannetsin. İstanbul CHP döneminde susuzluktan kurumuştu. Gençler Yalova’dan Kuruçeşme’ye tankerlerle su getirildi. CHP zihniyeti bu.

'120 tane F-35 Türkiye'ye gelecek'

F-35'ler yapıyor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. Onların bile belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz.

Ayrıntılar gelecek...