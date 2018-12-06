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Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti'nin 14 il belediye ve Büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:20
Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’nin Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptık. Zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerimizi uluslararası medya ile paylaştık. Ardından Paraguay'a geçtik.

Karanlık sicile sahip milletvekili ile ne konuştu?

Ana muhalefetin başı da boş durmuyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alıyor. Bu zat genellikle hep aynı ülkeye Almanya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Son seyahatinde de bir takım toplantılara katılmış, bir takım kişilerle görüşmüş. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla kürsüye çıkanlarla beraber fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz. Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan. Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların başmisafiridir. Kılıçdaroğlu'nun karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu merak ediyoruz. CHP Genel Başkanı'nın buluştuğu diğer siyasetçilerin de sicilleri aynı. Her ikisi de kamuoyunda PKK'nın en önde gelen destekçileri olarak biliniyor.

Milletimiz bu zata cevabını sandıkta verecektir

Kılıçdaroğlu'nun panelde bir süre önce şahsımızın Almanya'ya yaptığı resmi davete olan tepkisini dile getirdiği anlaşılıyor. Açıkla Kılıçdaroğlu niye çekiniyorsun? Bu zat yurt dışında da siyasetini ülkemize husumet üzerine kurmuştur. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını ifşa etmekten biz yorulduk. Bu kişi aynı çarpık siyaseti tekrarlamaktan geri durmuyor. CHP'nin seçim için bölücü örgütü güdümünde kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Seçimlerde milletimiz bu zata cevabını sandıkta bir kez daha verecektir, buna inanıyorum.

Eski tarz propaganda yöntemlerini terk ediyoruz

Her seçim döneminde parti bayraklarıyla afişlerle donatılır. Sonra biz bununla ilgili düzenleme yaptık. Buna rağmen kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Kitle iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz mazur görülebilirdi ancak günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi. AK Parti olarak 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde afiş bayraklar asılabilir. Hiçbir yerde görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek. Belirlenen saatler dışında otobüs dolaştırılmayacak. Böylece partilere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, şehirleri plastiğe ve kağıda boğan israf kaleminden kurtulmuş olacağız.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları

Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik -Nihat Can

Erzincan -Cemalettin Başsoy

Edirne – Koray Uymaz

Iğdır – Adil Aşırım

Isparta – Şükrü Başdeğirmen

Kars – Ensar Erdoğdu

Kırşehir – Yaşar Bahçeci

Kütahya – Ahmet Sami Kutlu

Siirt – Ali İlbaş

Tunceli – Gökhan Arslan

Van – Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:20
  1. Iğdır
  2. Aksaray
  3. Zonguldak
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Kütahya
  8. Kırşehir
  9. Kars
  10. Isparta
  11. Erzincan
  12. Edirne
  13. Bilecik
  14. Ağrı
  15. Recep Tayyip Erdoğan
  16. AK Parti İl Başkanları Toplantısı

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