Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

AK Parti iktidarının 3 Kasım itibariyle 16 yılını geride bırakıp, 17'nci yılına girdik. Ortaya çıkan manzara çok önemli bir tarihi değişime işaret ediyor. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti’den yana koyarak Türkiye’yi büyütme ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimize destek vermiştir.

16 yılda 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her seçimde hamdolsun ‘Durmak yok yola devam’ mesajını aldık.

"Eğitime ayrılan kaynak bütçede ilk sıraya yükseldi"

Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır üzerinde durduğu ve bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynaklarını bu yıl itibari ile 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

Çıkıyor atıyor, öğretmenler atanamıyor, sınıflar boş… Öyle palavra yok milletimiz tüm gerçekleri görüyor.

Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum sizlere havadan sudan konuşmuyorum. 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk. Bunlardan CHP ve diğerlerinden böyle bir mirası devraldık ama şimdi hamdolsun bu ortalamayı 30’a indirdik.

Iğdır’daki Kars’taki, öğrencilerimizin İstanbul’a Ankara’ya gelmesine gerek kalmadı üniversiteyi biz onların ayağına getirdik. 75 -76 üniversiteden 206’ya çıkardık. Bununla hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de imkanlar artık sizin önünüzde dedik.

Üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık.

Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.

Meslek liseleri ve imam hatip liselerine yapılan haksızlıklara son verdik.

Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükselmesi çabası içerisinde olacağız.

Sağlık yatırımları

Sağlık ülkemizde en büyük hizmetleri verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde bunlar ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası’nın şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur.

Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR’ına en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 618’di sayı biz bunu 5 bine çıkarttık. Uçağından helikopterine ambulans olarak bunları ülkemize getirdik. Çürük ve içinde herhangi bir tedavi imkanı olmayan ambulanslara bu ülkeyi mecbur ettiler.

“Şehir hastaneleriyle sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz”

Şu anda hamdolsun bütün sağlıkta kimseyi kapıdan çevirme hakkı yoktur. Artık vakıf ve özel hastanelerde anlaşmalıysa bu hizmeti verebiliyor.

Şimdi şehir hastaneleriyle sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar 6 tane şehir hastanesini hizmete aldık.

“Adalet personelinin sayısının 61 binden 139 bine çıkardık”

Adalet hizmetlerinin kalitesi bir halkın devletine bağlığının temel kriterlerinden biridir. Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde baştan sona yeniledik. Adalet personelinin sayısının 61 binden 139 bine çıkardık

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.

“Ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz”

PKK’dan DEAŞ’a FETÖ’den DHKP-C’te ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz.

Terör örgütlerinde sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesin önemli sonuçlar aldık. FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını tutuklu olarak şu anda cezalarını çekiyor.

Suriye’den ülkemize gelen 3,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz.

Ulaştırma AK Parti’nin en başarılı hizmet alanlarından biri.

“Yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandırdık”

Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandırdık.

Havalimanlarımızın sayısının 30 ilave ile 56’ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saate bilemedin 45 dakikada havalimanındasın bu medeniyetin bir adımıdır. Yurt dışı destinasyonlarında Türkiye bir numara… Bay Kemal çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kıskansan da patlasan da çalışıyoruz, çalışacağız.

Ayrıntılar gelecek...