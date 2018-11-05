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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Gülseren Hanım'ın adını yaşatacak ve her gün dua almasını sağlayacak bu eğitim, öğretim yurdu için Özdemir ailesini yürekten kutluyorum.Her mücadele, her gayret önemlidir. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek hayatın tamamını kapsıyor olması nedeniyle ayrı bir saygıya sahiptir. Bu çocuklarımız yıllarca dört duvar arasında hayatlarını sürdürmüşlerdir. Engelli bireylerin hayata katılımları için devrim niteliğinde adımlar attık. 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödeniyor

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:06
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu
  3. Açılış töreni
  4. açılış konuşması

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