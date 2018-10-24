Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Danıştay Sempozyumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu sempozyum sadece Danıştay’ın 150. yılını kutladığımız bir zamanı kapsamıyor.

Türkiye uzun yıllar milli iradeyi esir alan vesayetçi yapısından kurtulmuş, gerçek demokrasiye geçiş konusunda tarihi bir adım atmıştır. Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi devam edemez.

Bazı uygulamalar görüyorum ki çift başlılık değil hatta çok başlılığa giden bir süreç var ve bazı kavramların tanımında zorlanıyorum. Bugünkü kavramda da özellikle başlık çok çok güzel. Şura-yı Devlet anlamı çok güze içeriği ile muhteşem danıştay o da başka. Bu işten iyi anlayanlar ortak Şura-yı Devlet nedir danıştay nedir inanın içinden çıkamazlar. Şura-yı Devlet devletin danışması ya da danıştığı organ.

İzmir Limanı'nın ihalesini yapıyoruz Danıştay'da ihalesi 2 yıl bekliyor sonunda burayı alacak kişi vazgeçiyor, biz kaybediyoruz. 1 milyar doların bedelini bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu bana Danıştay neyle izah edecek? Danıştay maalesef ağırdan aldığı zaman kim hesabını soracak? Bu bir tane örnek. Başka örnekler yok mu? Var. Böyle bir toplantıda böyle bir şeyin içine girmek istemem.

Siyasi istikrarı garantiye alan cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminde ilk defa güçler ayrılığı tam olarak tesis edilmiştir.

Yargının hakemlik vasfını yerine getirmesi yargının çizdiği iki kavrama sadık kalmasıyla mümkün olabilir.

Kararlarını verirken bağımsızlık yerine FETÖ elebaşlarının emirlerine göre hakaret edenler ülkeyi yıkıma sürükledi.

İstiklal harbinde olduğu gibi 15 Temmuz’da da milletimiz le devletimiz işgal hareketini püskürtmüştür.

Hukukun üstünlüğü esas alan devlette yargı hakem vasfındadır. Hukuk devletinin etkin ve hızlı işleyen milletin vicdanını rahatlatan kararlara imza atan bir yargı sistemidir. Yargı yetkilerini aşmamaya özen göstermeli. Yasa koyucu gibi hareket etmek asla doğru değildir.

Yasayı uygulamak yerine yasa koyucu yerine hareket etmek asla doğru değildir. Yerindelik görevi idareye mi ait yoksa yargıya mı ait? Bunun kavgasını 16 yıldır hep verdik. Yargı gelsin o zaman idare görevini de üstlensin. Yerindelik yetkisini de yargı kendisi kullanıyor böyle bir şey olamaz.

Ayrıntılar gelecek...