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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

23 Ekim 2018 Salı 12:09

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Grup toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Çok güzel bir Moldova ziyaretimiz oldu. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz gök oğuz yerinde de soydaşlarımızla hasret giderdik. Bir çok eserin de orada açılışını yaptık, bu eserleri biz yaptık ve Türk milleti adına oradaki soydaşlarına bunlar hediyeydi.

Macaristan’da da Gülbaba Türbesi’nin restorasyonu çalışmalarını yaparak eseri çok farklı bir noktalaya taşıdık.

Gönül sınırlarımız içindeki dostlarımızla olan ilişkilerimizi asırlar sonrası tekrar olması gereken düzeye çıkarıyoruz.

İzmir’de açılışını yaptığımız Star Rafinerisi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu Azerbaycan’ın aslında bütünüyle ele aldığımızda Türkiye’de yapmış olduğu 10 milyar dolarlık bir yatırımıdır.

En büyük petrol tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek bu tesisle cari açığımızı da 1 buçuk milyar dolar azalıyoruz. Bu yatırımın hayata geçirilmesi konusunda dostum sayın Aliyev’e bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üsküdar Çekmeköy metro hattının ikinci kısmını hizmete açtık. İstanbul’un ulaşım sorunun çözümüne yönelik bu yatırımlarımızı kesintisiz devam ettirmeye kararlıyız.

Bundan sonra zaten durmak yok bütün açılışlarımızı Mart 2019 sonuna kadar devam ettireceğiz.

 

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:09
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti grup toplantısı

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