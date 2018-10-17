Başkan Erdoğan: Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Moldova'nın yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Darbe girişiminde bulunanlar özellikle silahlı kuvvetlerimize, polisimize, yargımıza devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Şuan da bu terör örgütü burada da aynı adımları atabilir.

Ekonomik ilişkilerimizin siyasi ilişkilerimize yakışır düzeye çıkarılmasında mutabık kaldık.

Kılıç meselesi ile ilgili onunda talimatını bakanımıza verdim. En kısa zaman replikasını yapmak suretiyle sizlere en kısa zaman onun yetiştireceğiz.