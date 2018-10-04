Başkan Erdoğan konuşuyor... - CANLI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor...04 Ekim 2018 Perşembe 18:37
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır.
Filistin meselesi çözüme kavuşmuyor. BM'de alınan kararların uygulanabilirliği yok.
5 daimi üye dönemi geçti. Bu, 2. Dünya Savaşı'nın şartlarıydı. Şimdi yeni bir dönüşüme gitme zamanıdır.
Dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den daha büyüktür.
Bütün kıtaların temsil edildiği bir BM olması gerektiğini söylüyoruz. 7 kıtanın yer aldığı BM Güvenlik Konseyi olmalı.
Ayrıntılar geliyor...
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