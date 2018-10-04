0553 313 94 23

Başkan Erdoğan konuşuyor... - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor...

04 Ekim 2018 Perşembe 18:37
Başkan Erdoğan konuşuyor... - CANLI

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır.

Filistin meselesi çözüme kavuşmuyor. BM'de alınan kararların uygulanabilirliği yok.

5 daimi üye dönemi geçti. Bu, 2. Dünya Savaşı'nın şartlarıydı. Şimdi yeni bir dönüşüme gitme zamanıdır.

Dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den daha büyüktür.

Bütün kıtaların temsil edildiği bir BM olması gerektiğini söylüyoruz. 7 kıtanın yer aldığı BM Güvenlik Konseyi olmalı.

Ayrıntılar geliyor... 

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdiki gençler daha sözlü iken ilişkiyi tüketiyor
    1. Şimdiki gençler daha sözlü iken..
    2. Akhisar zorlu deplasmanda!
    3. Mahkemeden Demirtaş'la ilgili flaş..
    4. Amerika'dan Türkiye, Münbiç ve İran..
    5. Arkadaşı olmayan orkide yaşamıyor
    6. Malatya'da eline fotoğrafını alıp.....
    7. Randevusuz nüfus cüzdanı değiştirilir..
    8. Avrupa Ligi'nden Caner Erkin gafı!..
    9. Amerika, Türk şirketini yaptırım..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor... - CANLI
    11. Avrupa ülkesinde skandal talep!..
    12. Borsa, günü düşüşle kapattı
    13. Annelik kışın daha bir zor
    14. ABD'den ortalığı karıştıracak..
    15. Erdoğan: Şehitlerin kanlarını yerde..
    16. Bebeğiniz sürekli ağlıyor ve...
    17. Hangi meslek gruplarının boyun fıtığı..
    18. Milli marş okunurken ayağa..
    19. Dikkat! Bu pişirme hataları besin..
    20. Avrupa Boks Şampiyonası'na 16..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi