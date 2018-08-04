0553 313 94 23

Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız

Ankara Kadın Kolları Kongresinde yaptığı konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararlarına karşılık vereceklerini ifade ederek, "Dün geceye kadar sabrettik. Ben de talimatı verdim. ABD'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının mal varlıklarını donduracağız " dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:56
Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Brunson krizinin ardından ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yanıt vereceklerini söyledi. Erdoğan, ABD'nin içişleri ve adalet bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracaklarını açıkladı.

"Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi. 

Biz sizinle bir sistem değiştirdik. Başkanlık sistemiyle beraber artık çıta yükseldi. Demokrasi, özgürlük mücadelemizi nasıl verdiysek yine öyle vereceğiz. Bu ülkede, inanç, düşünce ve fikir kavgası olmayacak. Bu ülkede başı açık başı örtülü kavgası olmayacak. 

Meclis'e girsin diye terör örgütünün uzantısına destek verenler de bunun hesabını verecekler. Siyasi hayatımın her zamanında kadınlarımızla beraber yol yürüdük. Partimizi kurarken yine kadınlarımızla kurduk. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan tek parti AK Parti'dir. Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önem 24 Haziran seçimlerinde taçlanmıştır. 53 kadın arkadaşımız bugün Meclis'te. 

15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı duran, ezanı ve bayrağı indirmeyen kadınlarımız nesiller boyunca anlatılacaktır. 

"UZAY SANAYİSİNDE DE ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"

Hiçbir ülkeden insansız hava aracı alamazken biz insansız hava araçlarımızı kendimiz üretir hale geldik. Silahlı insansız hava araçlarını kendimiz üretir hale geldik. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Daha güçlülerini üretir hale geliyoruz. Birçok alanda, savunma sanayisinde Türkiye olarak yüzde 65 ihtiyacımızı kendimiz karşılar hale geldik. Göreve geldiğimizde bu yüzde 25 idi. Daha ileri gideceğiz. Daha güçlü olacağız. Uzay sanayisinde adımlarımızı atıyoruz. Bununla da Türkiye diğer ülkelerle mücadeleyi sürdürecek.

"ABD TÜRKİYE'YE KARŞI CİDDİ BİR SAYGISIZLIK YAPTI"

Dış politikada son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz. ABD'nin özellikle son İzmir'deki Papaz Brunson olayı ile alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır.

İKİ BAKANIN MALLARINA EL KOYUYORUZ

Dün akşama kadar sabrettik. ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız. Türkiye'ye saçma sapan yaptırımlarla geri adım attıracağını zannedenler ne bu ülkeyi ne de milletimizi tanımamıştır. Türkiye ne Avrupa'nın ne de ABD'nin iç siyaset malzemesi olamaz. Bizi diğer devletlerle kimse karıştırmasın. 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:56
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 kiloluk obez kediye diyet önlemi alındı
    1. 19 kiloluk obez kediye diyet önlemi..
    2. Pompeo'dan Türkiye ile işbirliği..
    3. İkisinden biri sahtekar!
    4. CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye..
    6. Beykoz Riva'da can pazarı!
    7. Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti!..
    8. Gece denize girmek isteyen genç feci..
    9. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    10. Flaş! 12 general/amiral emekliye sevk..
    11. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    12. Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da..
    13. Yerine dikilen ayağı, 10 ay sonra..
    14. Karar verildi! Süper Lig maçlarına o..
    15. FETÖ gitti PKK eriyor
    16. İçişleri Bakanlığı açıkladı:..
    17. Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatı..
    18. Fenerbahçe'de Valbuena krizi..
    19. Terör örgütleriyle mücadele eden..
    20. Ev fiyatına tesbihler şaşırtıyor!..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları