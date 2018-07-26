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Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
26 Temmuz 2018 Perşembe 13:53
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:53
Recep Tayyip Erdoğan
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