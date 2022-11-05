Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu ne güzellik bu ne coşku böyle. Sevgili Gaziantepliler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 11 aylık aranın ardından sizlerle tekrar bir arada olmaktan memnuniyeti içindeyim.

Gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Sordum... Şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var. Dediler ki; "60 bin. Gelişler devam ediyor"

Biz vesayetin oyununu sizlerle bozduk. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını beraber yıktık. Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızda milletimizi hayaline kavuşturmaya hazırlanırken, yine Antep'te sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Gece-gündüz çalışmaya hazır mısınız? 2023'e hazır mıyız?

Kardeşlerim biliyorsunuz geçmişte kirli bir senaryo denendi. Milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin bize engel çıkarmak isteyenlerin elinde aynı senaryo var. Türkiye Yüzyılı'nın seçimi 2023'e yaklaşırken bunun yeni işaretleri başladı. Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı Almanya. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka dediği yok. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Nere gittiğinin farkında mısın? Bu kardeşiniz IMF'le kapıları kapattı mı, sizinle işimiz bitti dedi mi? Bizim artık IMF ile bir işimiz yok. Aklı başında kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder?

Sorsanız partilerinizin adında Cumhuriyet vardır. Partileri Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e tek faydaları yok. CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış, nereye gittiğinin farkında değil. Yargıda bunun hesabını soracağız. Bunlar siyaset değil. Bunlar proje ürünü hamlelerdir. Bunlar proje elemanlarıdır.

CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şaşırmış nereye gittiğinin farkında değil. Yargıda bunların hesabını soracağız. Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçilerine teslim etmeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...