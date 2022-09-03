Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin parlayan yıldızı haline gelen TEKNOFEST'in tüm katılımcılarına şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize böylesine iftihar verici markayı kazandıran T3 Vakfı ile yol yürüyen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin kapsama alanı artık sınırlarımız dışına da taşmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i gururla takip ettim. TEKNOFEST Karadeniz'de sizlerle birlikteyiz. Karşımdaki muhteşem tablo, bir şeyi ifade ediyor. TEKNOFEST evet, bizim. TEKNOFEST, farklı bir gençlik. TEKNOFEST şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi.

2018'de günlük katılımcı sayısı 550 bin gibi. Bu tür etkinliğe göre fevkalade iyi bir sayı olarak gerçekleşmişti. Bugün sadece yarışmacı başvurusu 600 bine ulaşan bir TEKNOFEST'i yaşıyoruz. TEKNOFEST Karadeniz ülkemizin 81 vilayetinden 107 ayrı ülkeden katılan 154 takım bünyesindeki 600 bin gencin 40 ayrı dalga yarıştığı şölene dönüştü.

Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırıp umutsuzluk yaratmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor.

Bir teknoloji etkinliğinin özellikle gençler tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de 7 düveli dize getirmişti. Bu gençlik bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırıp, düşmanı denize dökmüştü.

Biz gençlerimize güveniyorduk. Birileri ise hep yaptıkları gibi gençlerimizi küçümseyerek bozgunculuk peşindeydi. Zaman bizim haklı olduğumuzu göstermiştir. Dün Nuri Demirarap, Vecihi Hürkuş'a yaptıkları eziyetleri bugünkü gençlerimize yapmak istediklerine izin vermedik, vermeyeceğiz. Biz insanımıza güvendik, insanımıza dayandık. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik. Hamdolsun sonuçta dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik.

Kızılelma insansız hava uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir.

Yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayiine sahibiz. Bugün sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor.

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