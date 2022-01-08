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Gündem Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Havlayanları sustur
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Havlayanları sustur

"AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşan Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 18:00:00 - 2022-01-08 18:16:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal, biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede dine saldıranların hesabını sormayı biliriz.

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