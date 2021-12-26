Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli dava arkadaşlarım, başımızın tacı sevgili hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru kıymetli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti saflarında emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir. İstanbul vatanımız olan bir şehir. İstanbul insana seversen olayım yarin diyen bir şehirdir. Biz İstanbul'u böyle bir aşkla seviyoruz. İstanbul'u sevmek demek tüm Türkiye'yi sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmekte o derece şereflidir.

Sevgili gençler bizim gecemizi günümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. AK Parti saflarında samimiyetle mücadele eden her bir kardeşimizin de bu hissiyatta olduğunu biliyoruz. Dün Gaziantep'te bu aşkı gördük. Hamd olsun, fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük.

Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle, ezanımızla, İstiklal Marşı'mızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın sebebinde bağlılığımız bulunuyor. İşte bu nedenle Aya Sofya'nın açılması bizim için çok kıymetlidir. Verdiğimiz mücadele, Aya Sofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı. Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı.

Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.

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