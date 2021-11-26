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Gündem Başkan Erdoğan'dan faiz ve döviz açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan faiz ve döviz açıklaması

İzmir’de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:58:00 - 2021-11-26 17:41:02
Başkan Erdoğan'dan faiz ve döviz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şu anda Alsancak Mustafa Denizli Stadını stadını Altay ve Altınordu takımları birlikte kullanacaklar. Menemen'de sizlerle hem tamamlanan eserlerin açılışlarını yapacak hem de son gelişmeleri hasbihal edeceğiz.

Ödemiş, Menderes, Torbalı, Ayrancı Gençlik Merkezlerimizi hizmete açıyoruz. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının resmi açılışlarını da burada gerçekleştiriyoruz.

Çeşitli mahallelerimize yapılan yol ve kaldırım hizmetlerinin açılışlarını yapıyoruz.

Kardeşlerim şu anda karşımdaki bu kitle bir karar veriyor. İzmir'in işgali ve kurtuluşu milli mücadelemizin başlangıcı ve bitişi olarak tanımlayabileceğimiz durumlardır. İzmir vatan topraklarına uzanan elleri kırma mücadelemizin sembolü olmuştur.

"Geçmişte milletimiz çok çileler çekti"

Bugünlerde CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı karıştırıyor. Halbuki onların dönemlerinde gecelik 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü mü? Bunun altından kim kalkar ve hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Tabi bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde ellerindeki paraları tefecilerin yağmaladığı dönemlerdi. Bankaların hortumlandığı ihanetler gördü. Gençler biz onlardan böyle bir Türkiye devraldık. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, yatırım taleplerini gerçekleştirerek ülkemizi büyüttük. Geçmişte yıllarca milletimiz çok ciddi çileler çekti.

Partimizi kapatmaya çalışmaktan, darbe girişimlerinden, ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

"Merkez Bankası rezervi 127 milyar dolar"

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF’yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP’nin parti sözcü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF’nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar Dolar borcu Mayıs 2013’te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası’nın Döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye…

Attığımız her adımın ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye’yi kendi imkan ve gayretleriyle yoluna devam edebilecek bir ülke olma gayreti vardı. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz ya işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara dünya ekonomisi 5’ten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz.

"Faizler düşecek"

Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

Şimdi gelirken traktörleri gördüm çiftçilerimizi gördüm Allah’ıma hamdettim. Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Savunma sanayisinde yüzde 20’lerdeydik şimdi yüzde 80’e çıktık. Gelişmiş büyümüş zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına bir eser üretme gayretleri de olduğu görülmemiştir.

Türkiye 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz kur enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakarak ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın.

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Yorumlar

Talat AKTAŞ

EYT EMEKLİ ETMEDİNİZ ENFLASYON İLE BİZİ KURUTTU  
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Vatandaş

Doların bu kadar yüksek olması türk lirasının dramatik bir sekilde bu kadar yüksek oranda değer kaybetmesi sizi hiç üzmüyor mu evet faiz haramdır peki ya dolar üzerinden halkın alım gücünün devasa oranda deger kaybetmesi paranın değerinin düşürülmesi cebinizde 100 lira var ama uc günlük kısa bir surede artık 50 liralık mal alabilecek degerde bu konuda dinimiz hiç bir sey soylemiyor mu acaba 
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