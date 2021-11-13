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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’nde konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:52:00 - 2021-11-13 15:02:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670’i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır.

Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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