Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hukuksuzluklarla anılan Yassıada, hamd olsun bugün TÜrk dünyasının birliği temsil eden bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Katettiğimiz mesafe açısından mühim olduğunu düşünüyorum. Merhum Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını şükranla yad ediyorum.

Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı.

İnşallah güneşin yeniden Doğu'dan doğacağı günler yakındır. Türkistan coğrafyası aydınlanma merkezi olacak.

Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz.

Ayrıntılar geliyor...