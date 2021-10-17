Kılıçdaroğlu'nun skandal tehdidine Başkan Erdoğan'dan sert cevap: O günler geride kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ziyaretimde bakanlar ve vekillerin yanı sıra iş dünyasının temsilcileri de eşlik ediyor. Angola ve Togo'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaretler olması hasebiyle bu ziyaretler önem taşıyor. Bu ziyaret ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Son dönemde Togo ile bakan düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler ikili ilişkilerimizde yeni bir ivme kazanmamıza neden oldu. Togo Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı ve Liberya Cumhurbaşkanı ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim.

Nijerya geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar büyüklüğündeki ticaret hacmi ile sahra altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu. Bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun tehdidi

Değerli arkadaşlarım öncelikle bu açıklama, tabi CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. CHP zihniyetinin ilk çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine aykırıdır. Bunlar demokrasinin olduğunu bilmiyorlar. Bunlardan tamamen uzaklar. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde cevabını verdi. Milletimiz bunlardan bıktı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini seçti. Yeni sistem bürokrasinin siyasi olma özelliğini ortadan kaldırdı. Türkiye bir hukuk devletidir, bunu bay Kemal'e hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alan da değildir. Şunu bilmesi lazım, heves ettiğiniz günler, vesayet günleridir ve onlar da geride kaldı.

Bay Kemal sen kimsin ya! Bu ülkede memurunun polisinin öğretmeninin hakkını savunan bir iktidar vardır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası sana randevu verdi mi? verdi. Bağımsız olmasaydı sana randevu vermezdi. Ziyaretten çıktıktan sonra medyayı kandırmaya çalışıyorsun. Verdiğin rakamlar yalan yanlış!

Anket şirketleri

Anket şirketleri çalıştıkları partilere göre sonuç çıkardılar. AK Parti'ye ve hükümete saldıran kişiler şimdi de anketlerle algı operasyonu çekiyorlar. Türkiye'de seçim konusu açılınca anketler çıkarıyorlar ve buradan kendilerine de pay çıkarıyorlar. Yalan yanlış hileli sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar. Alt yapı üst yapı ülkenin dört bir yanında eseri olan bu iktidar. Soruyorum muhalefetin yaptığı bir eser var mı?

ABD'den F-16 talebi

Arkadaşlar bu konu tabi malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa bu adımları atalım dedik.

Bugünün devamlılığı için de özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz.