  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İş yok şov var! Bırakın U'lumayı M'elemeyi… Uçak nerede uçak..

Trabzon'da fuhuş rezaleti devam ediyor! Otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Yaptıkları kanınızı donduracak! Dünyanın en tehlikeli suç örgütü

Şok araştırma! Fastfood yemekler kilo aldırmıyor

Her gün bir yenisi ekleniyor! Ekrem İstanbul'u 'Yakacak'

Çatlağın kralı sizde! '7 yaşından beri namaz kılarım' diyen Akşener'in gıkı çıkmıyor

Boğaziçi Rektörü Mehmet Naci İnci'den ders niteliğinde sözler

Kadir Mısıroğlu’na "Yunan aşığı" demekle olmaz bu işler! Madem Tango yapılacaktı bu analar neden düşmanla çarpıştı?

Balıkesir'deki skandalın ardından flaş gelişme: Edremit Kaymakamı merkeze çekildi!

Rusya’dan Kuruluş Osman hamlesi! Dünya gündemine oturdu
Bursa'da operasyon! 62 tutuklama
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
13 ay sonra yeni hükümet kurdular
MİT'in enselediği Osman Karaca hakkında yeni gelişme
Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta toplu açılış töreninde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:57:00 - 2021-09-10 17:02:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerle yüz yüze en son geçtiğimiz yılın Kasım ayında il kongremiz vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ondan önce de 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın kurtuluş töreninde bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Türkiye'nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş. Bizi yine muhabbetle, samimiyetle bağrına bastı.

Toplu açılış törenimizin ardından da sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacak, şiirle konuşacağız. Burası 7 güzel adamın şehridir. Burası aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1.2 milyon Maraşlı'nın şehridir.

Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalpleriyle bağrına bastı. Rabbim uhuletimizi güçlendirsin.

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik.

Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerin milletimiz itibar etmemiştir.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay