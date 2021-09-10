Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerle yüz yüze en son geçtiğimiz yılın Kasım ayında il kongremiz vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ondan önce de 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın kurtuluş töreninde bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Türkiye'nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş. Bizi yine muhabbetle, samimiyetle bağrına bastı.

Toplu açılış törenimizin ardından da sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacak, şiirle konuşacağız. Burası 7 güzel adamın şehridir. Burası aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1.2 milyon Maraşlı'nın şehridir.

Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalpleriyle bağrına bastı. Rabbim uhuletimizi güçlendirsin.

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik.

Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerin milletimiz itibar etmemiştir.

Ayrıntılar geliyor...