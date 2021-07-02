Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vicdanı olan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı görüyor. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette, başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz.

Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak büyük başarıya imza attık. CHP'lilerin israf diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastanelerimiz salgınla mücadelenin lokomotifliğini yaptı.

Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz. Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir.

Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur.

CHP liderinin son dönemde pervasızlaşmasının altında yatan sebebi iyi biliyoruz. CHP'nin bizi çektiği tezgaha asla gelmeyeceğiz. Hiçbir tahrik, provokasyona pabuç bırakmayacağız.

Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasi hesaplarının peşinden gittiler.

Ayrıntılar geliyor...