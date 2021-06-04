Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta "MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satı başları;

Maske fabrikamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatında katkısı olacağını düşünüyorum.

Yerli imkanlarla geliştirilen ilk biyo-maske ve emniyetimizin kullandığı maskeler örneklerden sadece birkaçı. Fabrikamızın kurulu gücü yenilenebilir bir enerjiden çevre dostu olması da takdir ediliyor.

Türk sanayicisi ekonominin tökezlemesini umanlara inat üretmeye devam ediyor. Kimseyi ayırmadan Türk ekonomisine güvenenlere sahip çıkıyoruz.

Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır.

Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz.

84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgın süresince tüm yatırımcı ve esnafımıza toplam 661 milyar lira destek verdik.

Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı.

Çin'den sonra rekor büyümeye biz ulaştık. Sanayi sektörümüzde 338 bin kayıtlı istihdam artışı olması büyümenin sağlıklı olduğunun işaretidir.

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