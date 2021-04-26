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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:06:00 - 2021-04-26 19:15:06
Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan hakkında sosyal medyada yürütülen linç kampanyasını kınıyorum.

Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz.

Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin vermeyeceğiz.

Son iki asırda en büyük sivil can kayıpları ve buna bağlı nüfus hareketleri Osmanlı coğrafyasında olmuştur. ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır.

Millet olarak bugüne kadar kendi acılarımızı istismar aracı haline getirmeye çalışmadık.

Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil.

 

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