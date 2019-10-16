Başkan Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Dün Türk Konseyi 7. zirvesi dolayısıyla Bakü'deydik. İkili konuları ele aldık. Bugüne kadar 2 devlet bir millet derdik. Bugünden sonra 5 devlet 1 millet. Türkmenistanı da kattığımız zaman 6 devlet bir millet olarak bölgede çok daha güçlü yürüyeceğiz dedik.

Meclis gündeminde önemli hazırlıklarımız yasa tasarılarımız var. Yargı rformu başta olmak üzere arkadaşlarımızın bunları titizlikle takip ettiklerini umuyorum. Arkadaşlarımızın Meclis'e katılım yönünden zayıf olduklarını duydum. Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlar sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin bir biçimde çalıştırmaya kararlıyız ancak bu iştirakları yapmamız lazım."

Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Türkiye bu noktaya bir anda gelmedi. Bu işin terör örgütüyle mücadele açısından 40, Suriye meselesi üzerinden 8 yıllık bir mazisi var.

Müfttefiklerimizin yüzümüze başka, arkamızdan başka konuştuğu bir kez daha ortaya çıktı. Biz Suriye yönetimine ortada çatışma yokken adaletten yana tavır takınması için çok tavsiyede bulunduk. Dışlanan Kürt kardeşlerimize, baskı altında bulunan Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle yaklaşılmasını istedik. Bunun yerine Zulüm yolu seçildi.

Son 8 yılda 12 milyon kişinin evlerinden kaçmasına neden olan çatışmalar yaşandı. Bunlardan 3 milyonu da ülkemize geldi.

Ayrıntılar geliyor...