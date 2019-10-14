Başkan Erdoğan konuşuyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; Ayrıntılar geliyor...

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