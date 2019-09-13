Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.
13 Eylül 2019 Cuma 14:09
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
4 şehit ailesi ile birebir görüştüm. Mücadelemiz her şeye rağmen devam edecek. Şu anda HDP'den gözaltılar var, başka gözaltılar da olacak diye düşünüyorum
Ayrıntılar geliyor...
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