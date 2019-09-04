Başkan Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;,

Milli mücadelenin işaret fişeği Sivas'ta atıldı, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapıldı. Sivas Cumhuriyetin ilk merkezidir.

Delegeler milli duruş sergilemişlerdi

Vatanını, bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensubuyuz. Yurdun dört bir yanından Sivas'a gelen delegeler burada milli bir duruş sergilemişlerdir. Sivas'taki tarihi toplantıda bütün bir vatan temsil ediliyordu.

Sivas milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü

Sivas'taki kararlılığı kaybetmediğimizi de tekrarlamak istiyorum. Sivas milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Sivas Anadolu'nun birlik ve dirlik ruhudur.

Sivas emin bir belde olarak görüldü

Sivas sadece o dönem jeopolitik konumuyla değil, Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak görüldü.

Ayrıntılar geliyor...