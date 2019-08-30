Başkan Erdoğan açıkladı: Birkaç yıl gecikmeyle de olsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her zafer gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanlarımızın cesareti var.

Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açtı.

Birkaç yıllık gecikmeyle de olsa 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

Bizler kesinlikle gerek Dicle'nin doğusunda gerekse Fırat'ın doğusunda kuzularımızı kurtlara kaptırmayacağız.

Demokraside ve ekonomide güçlü Türkiye ideali için yürütülen mücadelenin sembolü rabiamızdır, bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur ama bize uzanan ellere en küçük bir tahammülümüz olamaz.

Sınırlarımız ötesinde milyonlarca insanın hayatı tehlike altındaysa bizim burada huzur içinde yaşamamız mümkün değildir.

Dünyanın neresinde bir mazlum zulüm altındaysa orada olmak inancımızın, kültürümüzün bir gereğidir.

Herkesin sömürmek, kendine bağımlı kılmak için gittiği yerlerde biz insanların hayatına dokunan kalıcı projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Hayalleri olmayan, hedefe çeviremeyen toplumların başka hayallerin malzemesi haline dönüşmesi kaçınılmazdır. Bizim milletimiz tarih boyunca büyük hayallerin peşinden koşmuştur.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece başarıdan başarıya koştuk.

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