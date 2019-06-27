Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bizler Asya'nın Doğu ve Batı ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasındaki dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halko çalışkanlığı ile her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 2200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen tarihimiz, 2002 yılından itibaren yeni bir kimlikle adeta yeniden dirildik.

129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul fırkateyni faciası dostane ilişkilerimizin başlamasına vesile olmuştur.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm Japon dostlarımızı davet ediyorum.

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