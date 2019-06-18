Başkan Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi... Bu hastane 600 klinik yatağı, 120 yoğun bakım yatağı, 144 polikliniği, acil servisleri ve diğer birimleriyle gerçekten modern bir hastanedir. Birileri konuşur biz yaparız.

Çıkmış bir tanesi diyor ki çok enteresan '24 yılda ne yaptınız?' diyor. Kardeşlerim bakınız sadece şu eser bu işin en güzel ifadesidir. Yahu 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Ama biz geldik, Sultangazi’yi tüm altyapısıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, ulaşımıyla, doğal gazıyla her şeyiyle tepeden tırnağa modern bir ilçe haline getirdik. Zaten biz geldiğimizde ilçe değildi. Sonra burayı da ilçe haline getirdik.

Büyükşehir Belediyemizin kentsel dönüşüm konutları, spor tesisleri, öğrenci yurdu, millet bahçesi, Habipler itfaiye binası gibi ilçemize kazandırdığımız pek çok eserin açılışını bugün açıyoruz. Ne yaptınız diyenlere cevap. Bu sadece Sultangazi. İstanbul'u konuşmuyorum.

'Biz aşkınan yürüyen yorulmaz dedik'

Hanım kardeşim ufak bir pankart açmış diyor ki “Tayyip dede biz seninle azmi, çalışmayı, dürüstlüğü; hayal kurup başarmayı öğrendik” Sağ olun. Sizler bizimle oldukça bizler daha çok onurlu yol yürüyeceğiz. Tüm bu eserlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Zaten şu anda bu katılım, haftanın bugününde bir şeyi gösteriyor. Ne diyor? 'Biz aşkınan yürüyen yorulmaz' dedik yorulmadık.

İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul’un tamamında çok daha büyük hizmetlere yatırımlara imza atacağız.

'Mursi kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum'

Öncelikle bugün burada tabi bir konuyu da sizinle paylaşacağım. O da şu; esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ve ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı ve aynı tarihte maalesef 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü.

'Darbe ile devrildiğinde bize Mursi'nin sonunu hatırlatanlar'

Darbeyle devrildiğinde bize Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları önümüzdeki kirli zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor. Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Şu anda unutmayın Pazar günü yapılacak seçimde; bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var diğer yanda adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var.

'Zalimler için yaşasın cehennem'

Onun için şu 5 gün çok önemli; durmak yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışacağız. Ben şunu söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem.

'Dürüst ol, siyasete dürüstlük yakışır'

Ordu valimize 'İt' diyor, 'İt' demedim diyor, basitleşme dedim diyor. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak. 31 Mart seçimlerinin İstanbul'daki galibi hiç şüpheniz olmasın Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir.

Beyefendi alınmış. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum: 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa çaldı deriz. Hukuk ifadesi usulsüzlüktür. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var. Müsaade edin de bunu söyleyelim. Seçimlerin yenilenmesi kararı hukuki bir sürecin ürünüdür. Biz bağırıp çağırmadık, YSK'ya çete demedik. Bizim edebimizde böyle bir şey yok.

Ayrıntılar geliyor...