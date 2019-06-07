Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran uyarısı: İstanbul'a dönüşler çok önemli Cuma namazı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbulluların seçim için dönüşü çok önemli. Onların dönüşüyle inanıyorum ki en az kayıpla sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir" dedi.

Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İstanbulluların seçim için dönüşü çok önemli. Onların dönüşüyle inanıyorum ki en az kayıpla sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir. Doğu Akdeniz'deki gerilim Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz." Ayrıntılar geliyor...

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