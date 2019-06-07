Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran uyarısı: İstanbul'a dönüşler çok önemli
Cuma namazı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbulluların seçim için dönüşü çok önemli. Onların dönüşüyle inanıyorum ki en az kayıpla sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir" dedi.07 Haziran 2019 Cuma 13:58
Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İstanbulluların seçim için dönüşü çok önemli. Onların dönüşüyle inanıyorum ki en az kayıpla sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir.
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