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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa'da halka hitap ediyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:33
Başkan Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde halka sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında, 9'unu da kaybetti. HDP derseniz Kandil'den emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi ise 15 Temmuz öncesinde başbakan olacağım diye dolaşıyordu. Saadet'in adından başka bir şeyi kalmamış. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta bu partilere gönül vermiş kardeşlerimin iradelerini pazarda açık artırmaya çıkarılmış olmalarıdır. Ülkemiz demokrasisinin bugünkü noktasına gelmesi için çok uğraştık.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm kardeşlerimin oylarına sahip çıkmalarını istiyorum. Kendimizle birlikte evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararı sandıktan çıkacak karara bağlı.

Birileri çıkmış intikam diyor. Neyin intikamı?

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:33
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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