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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da halka hitap ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Başkan Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce 31 Mart için Bolu kararını Allah’ın izniyle verdi diyorum. Bize güç verdiniz milletimize daha iyi hizmet için cesaret verdiniz.

Siz bizim yanımızda Bolu Dağı gibi dimdik durdukça hiçbir fani güç bize emir direktif veremez. Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye’yi yolundan alıkoyamaz.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:33
  1. Bolu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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