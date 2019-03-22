Başkan Erdoğan'dan Akşener mesajı! 'Asıl fatura sana kesilecek'

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Başkentler başkenti Konya... Milletimizin yolunu aydınlatan Konya... Sizleri yürekten selamlıyorum Konya... Gönül belediyeciliği her şehre yakışır ama en çok Konya'ya yakışır. Bize imanla ve yürekle mücadele edildiğinde neler başarabileceğini gösteren Sultan Kılıçarslan'ın torunlarına yakışır. Nice gönül sultanına ev sahipliği yapan Konya elbete gönül belediyeciliğinde de en ön safta yer almaktadır. Gönül belediyeciliği her ilimize yakışır. Ama en çok da Konya'ya yakışır. Verilen sözlerin de yerine getirilmesi için özellikle takipçi olacağım. Bizler size hizmetkar olmaya geldik. Efendi olmaya değil. Şimdi yine hizmetinizde olmaya geliyoruz. Farkımız bu. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir. Seçimde ortamında ortaya çıkacak bir açıklıkla, hala ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar.

Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş

31 Mart’ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyor. Ama unutmayalım ki dönem ders verilecek gibi değil iki elin parmakları gibi sıkı sıkıya kenetlenme dönemdir. Şunu unutmayın bugüne kadar hep dik durduk, dikleşmedik.ugün İslam İşbirlği Teşkilatı Konferansına dönem başkanı olarak katıldım ve İslam ülkeleriyle bir araya geldim. Bu toplantıda Yeni Zelanda'dan da başbakan yardımcısı ve devlet bakanı bir bayan da geldi. Dertleştik. Neler yapılmalı kararını verdik.

Sen tehlikeli bir adamsın

Üzüldüğüm ne biliyor musunuz Yeni Zelanda'daki bu kişini pozitif yaklaşımı ve diğer yanında Avustralya'da konuşan terörist senatör... Onun bir benzeri de Türkiye'de var. Sıkıntı orada... Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Böyle bir adama siz daha ne kadar oy vereceksiniz? İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor! Biz batıya anlatamadık bugüne kadar, demek ki sana da anlatamamışız. Sen tehlikeli bir adamsın. Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Bunu da kaybeceksin.

Bu senin iyi günlerin

Bu senin iyi günlerin. Bu yurt konseyi hikayen. Öbür tarafta Cumhurbaşkanı'na attığın iftira. Ben halkıma nasıl terörist derim ya! Gereken hesabı vereceksin Şimdi tabii korku bacağı sardı. Bu ülkede hukuk var. Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlerle omuzun sıvazlamayız. Bunlara gereken dersler verilecek. İnşallah seçimden sonra bir tarafta parlamento bir tarafta yargı üzerine üzerine gideceğiz. Kararlarımızı alır ve uygularken sadece kendi hissiyatımızı değil evlatlarımızın geleceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Siyaset aynı zaman kızgın yürekleri soğutma işidir.

Ayrıntılar geliyor...