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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de halka hitap ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 14:59
Başkan Erdoğan konuşuyor



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sizleri yürekten selamlıyorum Eskişehir. Bugün Balkanlardan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın karşıladığı Nevruz bayramı, tüm Anadolu'nun nevruz Bayramını hep birlikte tebrik ediyoruz.

Burası milli mücadele ruhunun İstiklal Savaşı ile şahlandığı topraklardır. İlk yerli otomobil devrim bu topraklarda yapıldı. Ne yazıktır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi.

Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi milletimize bu konforlu ulaşımın çok görülmesi nedeniyledir. Rahmetli menderes GAP için ABD'ye kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle üzerinde baraj yapılmasını istemiyoruz açıklamasıyla karşılaştı. Bu ülke Keban Barajı yapılırken ne dediler biliyor musunuz o CHP zihniyeti kurbağalara göl mü yapacaksınız? Bu kadar vizyonsuz yöneticilere sahipler. Kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir.

İnşallah TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin otomobillerimizin motorlarını yapacağız. Ya yalan ya iftirayla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa şimdi seçimleri bekliyorlar. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. Eskişehir
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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