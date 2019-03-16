Başkan Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş.

Terörist İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, "Ayasofya'yı dolduralım" diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız.

Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor? Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir.

"Yeni Zelanda bunun hesabını sormalı''

İstanbul'a gelmiş. Çalışmalar yapılıyor, bunun bağlantısı nerelerde var? Yeni Zelanda'dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Kuru kuruya, yatsın bir müddet sonra çıksın, olmaz öyle şey. Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Hatırlayınız, İstanbul'un sokaklarına "Zulüm 1453'te başladı" yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Başlarında Bay Kemal'in olduğu bu Geziciler neyi kast ediyorlardı?

15 Temmuz darbe girişimini birileri alkışlarla karşılamış, başarısız olunca da 'kontrollü darbe' diyerek işi tersine çevirmeye çalışmıştır. Kimdi bu? Bay Kemal. Madem kontrollü darbeydi de Yenikapı'ya niye geldin Bay Kemal?

Ayrıntılar geliyor...