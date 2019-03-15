Başkan Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son bir yılda 4'üncü defa Gaziantep'deyim. Yine de Gaziantep hasretimizi gideremiyoruz. Biz 2019'u Göbeklitepe yılı olarak ilan ettik. 31 Mart'ta Gaziantep yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır. Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu. Biz Antep'i sadece aşkla sevmekle kalmadık. Eğitimde 3 katrilyonluk kaynakla 10830 yeni derslik inşa ettik. Gaziantep'de 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptık. Muhteşem bir millet bahçesi kuruyoruz, içinde millet kıraathanesi olacak.

Şimdi geliyoruz müjdemize

Sağlıkta 17 yılda 1135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 tesis kazandırdık. Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız şehir hastesini yapıyoruz. Şimdi geliyoruz müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 730 bin kilometrelik bir askeri alan var. Bu askeriyenin şehir içinde olmasına gerek olmadığını düşündük. Bu alanının yarısını gülbahçeleri ile ıhlamurları ile çınarları ile bir millet bahçesine dönüştüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...