Başkan Erdoğan konuşuyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşlar; Tarihi camilerimiz asırladır kimseye boyun eğmediğimizi anlatır. Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Ayrıntılar geliyor...

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