Başkan Erdoğan'dan Saadet'e gönderme! 'Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi?'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de halka hitap etti. Konuşmasında Saadet Partisi'ne gönderme yapan Başkan Erdoğan, ''Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın görüyor musun? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi?'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Özü bir sözü bir gönlü bir sevdası bir Rize... Yaylaları kadar ferah gönüllü Rize... Benim gönlüm Rize’de vazgeçmez, Allah’ın izniyle Rize’de bizden vazgeçmez.

Rize’den aldığımız güçle moralle inşallah 31 Mart’a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize’den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? 1 numara olacak mıyız?

Anlatacaklarımız bilmeyenlere de anlatmanızı bekliyorum Birilerini ellerini açmış 31 Mart gecesini bekliyorlar. Rizeli bunlar fırsat verir mi?

'Erbakan hocamız kalksa bunlara ne derdi?'

Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bizde Doğu Anadolu var, Akdeniz var, Ege var... 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bunlara gönül verenlere sesleniyorum. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti kimlerle kol kolasın görüyor musun? Saadet Partisi.. Rahmetli Erbakan Hocamız kalksa bunlara ne derdi? Ne hallere düştük? Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Atatürk'ün partisi' diyorlar. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var? 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

Bizim arkamızda PKK, YPG var diyor. Bizim arkamızda halk var, hak var.

Son 17 yılda Rize’ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı. Güneysu deresinde öğretim üyeleri için yerel mimari ile orada tüm hocalarımıza lojmanlarını yapıyoruz. Rize’ye yüzme havuzları gençlik merkezleri futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta 10’u hastane olmak üzere toplamda 28 tesisimizi şehrimize kazandırdık.

'Taliplisini bulabilirsem şehir hastanesini yapacağız'

Ancak taliplisini bulabilirsek sözümdeyim. Rize’ye inşallah bir şehir hastanesini de kazandıracağız. Bütün mesele şimdi o ihaleye girebilecek müşteriyi bulmak o bulunduğunda inşallah bismillah diyeceğiz.

7 tarihi eseri restore ettik. İmar barışı ile 74 bin hemşerimizin sıkıntısını çözdük. Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık.

'Şimdi de işsizliği dillerine doladılar'

Birileri hep istismar siyasetiyle kendilerine alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Biz hükümet olarak 17 yılda 9 milyon yeni istihdam sağlayarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık ama buna gölge düşürmeye çalışıyorlar.

Kadınlarımızın gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı yükseldi. Geçtiğimiz ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Ekonomik saldırı sonrası istidamda daralma ortaya çıktı ama kontrol altına aldık. Ekonomik dalgalanmaların etkilerini de önemli ölçüde atlattık.

'Enflasyon yüzde 6-7'lere kadar düşecek'

İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz.

'Senden bir şey olmaz sen dürüst değilsin'

Bay Kemal senden bir şey olmaz, sen dürüst değilsin. Batırdın, batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da bu 31 Mart’ta milletim sana gereken dersi verecek.

'Rize'de iki büyük müjde vermek istiyorum'

İnşallah bu yıl sonu itibariyle işsizlikte de önemli bir hamle yapacağız. 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz. Hedefimiz 2,5 milyon kişiye iş sağlamak. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olacağız.

Şimdi Rize’de iki büyük müjde vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Artık yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler.

Yeni sondaj gemimiz. Hala Antalya’da.. Yeni gemimizi aldık adını yavuz olarak belirledik. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Yavuz doğal gaz ve petrol aramalarına başlayacak. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.